إرث بريطانيا الثقيل.. ديون وتضخم وضرائب في انتظار خليفة “جونسون”

2022/07/09 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنتظر تحديات اقتصادية هائلة خلَف بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية.إذ سيتحتم عليه مواجهة تضخم في أعلى مستوياته منذ 40 عاما وأزمة غلاء المعيشة ومخاطر الانكماش، تقابلها دعوات من المحافظين لخفض الضرائب.ورأى كيران تومكينز من كابيتال إيكونوميكس أن رئيس الحكومة المقبل “سيضطر على الأرجح إلى إبداء نية في خفض الضرائب حتى […]

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ديون وتضخم وضرائب في انتظار خليفة “جونسون” أولاً على ايرث نيوز.

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