تراجع في سجل اصابات كورونا اليومي

2022/07/09 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 4017 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 2566 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 359".

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