للاطلاع على توزيع الحصص المائية ..الحمداني يجري جولة ميدانية في بابل

2022/07/09 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

اجرى وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، جولة ميدانية في محافظة بابل للأطلاع على الإطلاقات المائية وتوزيعات المياه.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوزير، مهدي رشيد الحمداني، اجرى جولة ميدانية في محافظة بابل للأطلاع على الإطلاقات المائية وأعمال توزيعات المياه في شط الحلة وجدول بابل يرافقه مدير عام الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".

وقال الحمداني إن "الزيارة تأتي للأطلاع ميدانياً على الإطلاقات المائية وتوزيعات المياه في شط الحلة وجدول بابل"، مضيفاً أن "تشكيلات الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان إيصال المياه الى محافظات الذنائب".

ووجه الحمداني: "بإيصال المياه الخام بصورة مباشرة عن طريق الأنابيب لضمان إيصال المياه الخام الى محطات الأسالة"، مثنيا على "جهود ملاكات الوزارة العاملة على مدار الساعة لمعالجة الشحة المائية وضمان إيصال المياه الى المستحقين وبعدالة".

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