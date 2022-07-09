التنسيقي يدعو الدول الاقليمية الى دعم العراق في ملف السيادة

2022/07/09 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعا القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت، الدول الاقليمية بدعم العراق والحفاظ على سيادته.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي ليس لديه دعم من الولايات المتحدة او بريطانيا، اذ أن قوى الاطار متفقة على عدم السماح لأية دولة بالتدخل سلباً في الشأن العراقي الداخلي".واضاف، أن "يجب على جميع دول الجوار دعم العراق والحكومة المقبلة لأن سيادة العراق مرهونة بالدول الأقليمة والدول العالمية اذ ان العراق يعتبر بوابة الشرق الأوسط لذلك يجب ان تكون هنالك توافقات بين الدول الأقليمية والدول الكبرى في اطار السياسية الخارجية خلال المرحلة المقبلة".وتابع الفتلاوي، أن "هنالك توافقات سياسية خارجية قد تتناغم مع التطلعات الداخلية علىالمستوى القريب للسياسية العراقية".

وفتحت استقالة نواب الكتلة الصدرية، الطريق امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة.

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