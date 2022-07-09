الصحة تسجل 4017 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2022/07/09 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 4017 اصابة بـ وباء كورونا و 2566 حالة شفاء، خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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