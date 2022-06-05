بحضور عربي.. ترتيب أفضل 40 منتخبا في العالم خلال القرن الـ21

2022/07/09 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم موقع “PopFoot” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، ترتيب أفضل 40 منتخبا في العالم خلال القرن الـ21، وذلك بالاعتماد على مجموع عدد النقاط التي حصلت عليها هذه المنتخبات من التصنيف الذي يصدره شهريا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي شهد حضور منتخبي مصر وتونس فقط في القائمة من بين جميع المنتخبات العربية.وتثير طريقة احتساب الـ”فيفا” لتصنيف المنتخبات، تساؤلات جميع متابعي وعشاق كرة القدم في العالم، وسبق لـ”فيفا” أن أعلن عبر موقعه الرسمي عن طريقة احتساب تصنيف المنتخبات، في تقرير أكد من خلاله أن المبدأ الرئيسي لهذه الحسابات بسيط؛ إذ يحصل كل فريق يقدم أداء جيدًا في عالم كرة القدم، على نقاط تمكّنه من التقدم في التصنيف العالمي.

كيف يتم احتساب نقاط المباراة الواحدة للمنتخبات في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؟

يتم تحديد العدد الإجمالي من النقاط التي يفوز بها المنتخب خلال 4 سنوات، وذلك بإضافة متوسط عدد النقاط التي نالها من المباريات خلال آخر عام، مضافًا إليها متوسط عدد النقاط التي نالها من المباريات، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل آخر عام.

طريقة احتساب نقاط المباراة الواحدة لمنتخب كرة القدم في تصنيف الفيفايُحتسب عدد النقاط الذي يحصل عليه كل منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جراء مشاركته في مباراة، استنادا لـ3 عوامل:

أولًا: نتيجة المباراة:

في حالة الفوز يحصل المنتخب الفائز على 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة للتعادل، أما في حالة الخسارة، فلا يحصل على أي نقاط.

ثانيًا: أهمية المباراة:

المباراة الودية أو المباراة التي تُقام في إطار البطولات المُصغرة، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها نقطة واحدة فقط؛المباراة في تصفيات مؤهلة لكأس العالم أو بطولة قارية، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها 2.5 نقطة؛المباراة بنهائيات بطولة قارية أو كأس القارات، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها 3 نقاط.المباراة بنهائيات كأس العالم، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها 4 نقاط.ثالثًا: قوة الخصم:

تُحدد قوة الخصم “حسابيا” من خلال الصيغة الآتية: “200 تُطرح منها مرتبة الخصم في قائمة التصنيف العالمي”.

وكاستثناء لهذه القاعدة، يحصل الفريق الذي يتربع على صدارة قائمة التصنيف العالمي على 200 نقطة، والفرق المصنفة في المركز 150 أو أقل، على ما قيمته 50 نقطة كحد أدنى.

رابعًا: قوة الاتحاد القاري:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “0.99” نقطة؛اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “1.00” نقطة؛اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم “0.85” نقطة؛الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “0.85” نقطة؛الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “0.85” نقطة؛اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم “0.85” نقطة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه يتم عن طريق تلك العوامل احتساب التصنيف، وذلك من خلال هذه الصيغة:

النقاط = نقاط المباراة × أهمية المباراة × قوة الخصم × قوة الاتحاد القاري.

ترتيب أفضل 40 منتخبا في القرن الـ21:

تصدر المنتخب الإسباني تصنيف المنتخبات العالمية في القرن الـ21، وفقا لما أورده موقع “PopFoot” برصيد 30127 نقطة، في ظل مطاردة المنتخب البرازيلي له برصيد 29928 نقطة، ثم المنتخب الألماني في المرتبة الثالثة برصيد 29277، والمنتخب الأرجنتيني في المركز الرابع برصيد 29247 نقطة، يليه منتخب هولندا الذي جاء في المرتبة الخامسة بـ27188 نقطة.

ترتيب أفضل 20 منتخبا في القرن الـ21 وفقا لمنصة “PopFoot”

وجاء منتخب كوت ديفوار في صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية خلال القرن الـ21، حيث احتل المركز الـ27 عالميًا برصيد 20461 نقطة، وفي المركز الثاني منتخب نيجيريا الذي حلّ في المركز الـ30 عالميًّا برصيد 20118 نقطة، بينما حلّت الكاميرون في المركز الثالث، وكانت في المركز الـ31 عالميًّا برصيد 20022 نقطة.📊 Classement FIFA des sélections nationales au 21eme siècle pic.twitter.com/y3hsqKSRUl

— PopFoot (@ThePopFoot) June 5, 2022

وفي المرتبة الرابعة أفريقيًّا والأولى عربيًّا، حلّ المنتخب المصري برصيد 19952 نقطة بالمركز الـ32 في التصنيف العالمي، بينما احتل المنتخب الغاني المركز الخامس أفريقيًّا والـ37 عالميًّا برصيد 19433 نقطة، وجاءت تونس في المرتبة السادسة أفريقيًّا والثانية عربيًّا والـ38 عالميًّا برصيد 19411 نقطة، وكان ذلك دون احتساب نقاط آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي يوم 23 يونيو/ حزيران الماضي.

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— PopFoot (@ThePopFoot) June 5, 2022

ترتيب المنتخبات من 21 إلى 40 في قائمة الأفضل خلال القرن الـ21

وإلى جانب المؤشرات التي يقدمها التصنيف في تحديد مستوى المنتخب في تلك الفترة، فإنه يمثل أيضا معيارا مهما للـ”فيفا” لتحديد الفرق التي تشارك في البطولات المختلفة حسب التصنيف، كما يحدث في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم وغيرهما.

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