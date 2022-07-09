2022/07/09 | 16:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 9 تموز 2022 الصحة تسجل 4017 إصابة جديدة بكورونا القوات الامنية تعتقل...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



الصحة تسجل 4017 إصابة جديدة بكورونا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير اليومي لشهر تموز.. الصحة تسجل 4017 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير اليومي لشهر تموز.. الصحة تسجل 4017 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).