6 فوائد عظيمة للأفوكادو لصحتك

2022/07/09 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع الأفوكادو بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها كثيرون عنها، إذ تعد مصدرا للدهون غير الضارة، ويمكن تناولها بطرق متنوعة كإضافتها للسلطة أو عمل عصير منها.ووفق العديد من الدراسات الطبية وتلك المتخصصة بالتغذية، فإن للأفوكادو فوائد كثيرة أبرزها: تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، […]

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