جدري القردة يجتاح 36 ولاية أمريكية

2022/07/09 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أبلغت ست ولايات جديدة عن أول حالات إصابة بفيروس جدري القرود لديها، مما رفع العدد الإجمالي بالولايات المتحدة إلى 36 ولاية تشهد تسجيل حالة إصابة واحدة على الأقل بالفيروس خلال العام […]

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