بدون وفيات.. الصحة تسجّل إصابات جديدة بفيروس كورونا

2022/07/09 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

سجّلت وزارة الصحة 4017 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم السبت 9 تموز 2022.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “لم تسجل وفيات اليوم، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 2566 حالة”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 359”.

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