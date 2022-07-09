2022/07/09 | 16:44 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة رئيس وزراء سريلانكا يستقيل من منصبه بعد اقتحام محتجين لمنزل الرئيس أولاً على المسلة.

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