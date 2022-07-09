2022/07/09 | 17:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بأن العلاقات...

ظهرت المقالة الصين: العلاقات بين‭ ‬واشنطن وبكين مهددة بالانحراف عن مسارها أولاً على المسلة.

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