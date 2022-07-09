2022/07/09 | 17:27 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بأن العلاقات...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: العلاقات بين واشنطن وبكين مهددة بالانحراف عن مسارها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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