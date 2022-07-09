الموارد تتخذ حزمة اجراءات جديدة لمواجهة الشح المائي (صور)

2022/07/09 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

السبت، عن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة

الشح المائي، والحفاظ على الخزين

الستراتيجي.

وكشفت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة

العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته

وكالة نون

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