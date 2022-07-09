“يدّعيان أنهما خليجيان”.. اعتقال محتالان قاما بـ(40) عملية نصب واحتيال في بغداد

2022/07/09 | 17:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، باعتقال محتالين إثنين سرقا أموال الضحايا من خلال خداعهم بعملة مزيفة والإدعاء أنهما خليجيان.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، مكتب الكرادة، عن وجود عصابة يتحدث أفرادها باللهجة الخليجية بالإحتيال عليهم وسرقة أموالهم باستخدام العملة المزيفة، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة”.

وأضاف “بعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى الجناة والقبض عليهما، وبعد إجراء التحقيق مع المتهمين أعترفا بقيامهما بـ40 عملية نصب واحتيال على المواطنين”.

وأشار المصدر إلى “تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات لينالا جزائهما العادل”.

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