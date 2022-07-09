الحشد يكشف تفاصيل خطته الأمنية الخاصة بتأمين اربع مناسبات

2022/07/09 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن نائب قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي كريم الحسناوي، السبت، عن تفاصيل الخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة عرفة وعيد الاضحى المبارك وعيد الغدير الاغر وعودة حجاج بيت الله الحرام الى ارض الوطن.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم) إنه "عقد اليوم مؤتمر أمني خاص بتأمين المناسبات الدينية، حيث تمخض المؤتمر عن وضع خطة امنية محكمة تخص زيارة عرفة وعيد الاضحى المبارك وعيد الغدير الأغر وحماية عودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء المناسك"، مبينا أن "هناك عدة محاور ابرزها: محور كربلاء – بغداد ومحور كربلاء – النجف ومحور كربلاء الحلة، حيث ستنتشر قوات الحشد الشعبي على طول الطريق".

وأضاف الحسناوي، أن "ثلاثة الوية ستشترك بحماية عودة حجاج بيت الله الحرام من منفذ عرعر"، مشيرا الى "وجود تنسيق عالي المستوى مع الاجهزة الامنية وخصوصا قيادة عمليات الفرات الاوسط".

واوضح، أن "هناك جهدا امنيا متمثلا بالكاميرات الحرارية والطيران المسير، فضلا عن الجهد الاستخباري".

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