جامعة بغداد تخلط

2022/07/09 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تهجمت جامعة بغداد، اليوم السبت، من جديد على مركز الاعلام الرقمي في تعليق عبر الحساب الرسمي.

وفي وقت سابق، أمر رئيس جامعة بغداد منير حميد طليفح السعدي باعفاء مدير اعلام وعلاقات جامعة من منصبه وتشكيل لجنة تحقيقية لكشف حيثيات خرق صفحة جامعة بغداد بعد التمجيد بصدام حسين.

وفي تعليق اثار الرأي العام العراقي، اشادت الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء لجامعة بغداد بصدام حسين، فيما ذمت رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتصدر الجامعة توضيحا عاجلا تؤكد فيه خرق الصفحة من قبل مجهولين.

وفي صورة نشرتها صفحة "شاهد" لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مع احدى النساء وهي جاسمية التي ادعت عدم تسلمها اي مبالغ مالية بعد لقاء جمعها بالكاظمي ، في وقت أكدت المصادر الرسمية صرف مبالغ تصل الى 18 مليون دينار لها ولعلاجها من قبل مكتب رئيس الوزراء.

وبالعودة الى صورة جاسمية فان الصفحة الموثقة لجامعة بغداد علقت على المنشور "وهل يقاس بين الثرى والثرية رحم الله اسد العرب لا مثيل له ابدا والله" في اشارة الى الرئيس الراحل صدام حسين.

لتاتي رئاسة الجامعة ببيان عاجل تؤكد خرق صفحتها الرسمية وتخلي سبليها عن التعليق الذي مجد بصدام وذم رئيس الوزراء الحالي".

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