2022/07/09 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بأن العلاقات بين بلديهما مهددة بـ”الانحراف” أكثر عن مسارها؛ بسبب قصور في نظرة الولايات المتحدة للصين.ونقلت وزارة الخارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين لواشنطن: علاقاتنا مهددة بالانحراف عن مسارها المركز الخبري الوطني.

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