اختراق موقع وزارة دفاع حركة طالبان

2022/07/09 | 17:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع في حكومة حركة طالبان الأفغانية إلى الاختراق من قبل قراصنة أفغانيين، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء “هرات نيوز”.وذكرت الوكالة إن مجموعة تعرف باسم “الجيش السيبراني لجمهورية أفغانستان الإسلامية” أعلنت مسؤوليتها عن اختراق موقع وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان.وأضافت هذه المجموعة أن هذا الهجوم وقع في الساعة 4:30 […]

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