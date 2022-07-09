نفط برنت خسر أكثر من 4% في أسبوع

2022/07/09 | 17:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في أول انخفاض شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انخفض سعر برميل خام برنت 4.1% وخام غرب تكساس الوسيط 3.4%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في تعاملات اتسمت بالتقلب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، 2.37 دولار أو 2.3% لتصل إلى 107.02 دولارات عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 […]

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