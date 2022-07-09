منتخب شباب الطائرة يعسكر في إيران تحضيراً لغرب آسيا

2022/07/09 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غادر وفد منتخب الشباب بكرة الطائرة، صوب العاصمة الإيرانية طهران للدخول في معسكر تدريبي.وذكر اتحاد الطائرة في بيان أن “كتيبة الليوث تتجه صوب العاصمة الايرانية طهران للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية”.يذكر أن قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا، وضعت ليوثنا في المجموعة الأولى […]

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