2022/07/09 | 17:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، 9 تموز، 2022،...

ظهرت المقالة الجيش العراقي..



مصابون وكبار سن ويحتاج لمقاتلين شبان أولاً على المسلة.

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