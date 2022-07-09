شاهد.. لحظة تعرض مدينة خاركيف الأوكرانية لهجوم صاروخي روسي

2022/07/09 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد، لهجوم صاروخي روسي طال منطقة سكنية، حسبما قالت السلطات.

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