2022/07/09 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد الثابت والمتحول في انتخابات 2022لا تجيبوا على أسئلة مفخخةعليك أن تقول كلاماً تشتم فيه الإمبريالية والصهيونية والمملكة وإلا فأنت عميل لإحدى هذه الجهات.



هذا منطق حزب الله الذي يسمح لنفسه بأن يحاسبك إن لم تكرر خطابه كالببغاء حتى في أحلامك الليلية.عليك أن تصوب على حزب الله وعلى سلاحه غير الشرعي وعلى الاحتلال الإيراني وإلا فأنت من أهل الممانعة.



هذا منطق "السيادي" الذي يقف تفسيره لانتها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تجيبوا على أسئلة مفخخة - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تجيبوا على أسئلة مفخخة - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).