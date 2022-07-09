2022/07/09 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان قانون الموازنة العامة لعام 2022 يحتاج الى مدة لاتقل عن شهرين ، فيما كشف عن البدائل المتوافرة لهذا القانون.وقال عضو اللجنة جمال كوجر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية ترصد حظوظ إقرار الموازنة العامة للعام الحالي المركز الخبري الوطني.

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