رسالة احتجاج.. المطالبون بالتعيين يقررون الاستمرار في اعتصامهم بديالى خلال العيد

2022/07/09 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت تنسيقية المعاهد التقنية في ديالى، السبت، استمرار الاعتصام السلمي وسط بعقوبة خلال عيد الاضحى المبارك.

وقال عضو التنسيقية حسين الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الاعتصام السلمي لخريجي المعاهد التقنية امام ديوان محافظة ديالى وسط بعقوبة مستمر لليوم الخامس على التوالي"، مؤكدا بان "التنسيقية قررت استمرار الاعتصام خلال عيد الاضحى المبارك دون أي توقف".

واضاف الكروي،ان" استمرار الاعتصام السلمي خلال العيد هي رسالة احتجاجية لاننا اصحاب حقوق مشروع ونمثل الاف من الخريجين ينتظرون امل التعيين او الحصول على فرصة عمل منذ سنوات طويلة".

واشار الى ان" الاعتصام سيكون سلميا دون أي تظاهرات خلال عيد الاضحى المبارك لكن الوضع سيتغير بعد انتهاء عطلة العيد من ناحية ادامة زخم التظاهرات المرافقة للاعتصام السلمي".

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