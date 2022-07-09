الاتصالات تنفي إلغاء جميع أبراج الانترنت بعد الانتهاء من مشروع الكابل الضوئي

2022/07/09 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة الإتصالات، اليوم السبت، الأخبار التي تداولتها عدد من الوكالات الإخبارية والمواقع الإلكترونية بعنوان ( إلغاء جميع أبراج الانترنت بعد الانتهاء من مشروع الكابل الضوئي لجميع المحافظات)”.واكدت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الخبر عاري عن الصحة ولم يصدر من اي جهة رسمية سواء من الوزارة او تشكيلاتها، ولايوجد موعد […]

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