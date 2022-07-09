أنس جابر تخسر نهائي بطولة ويمبلدون

2022/07/09 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت التونسية أنس جابر، السبت، نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب أمام منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

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