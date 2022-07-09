ماذا يفعل الكذب في عقل وجسم الانسان؟

2022/07/09 | 18:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..على عكس ما يسببه من آثار سلبية على جسم الإنسان وصحته العقلية، أظهرت دراسة أكاديمية أميركية أن تقليل الكذب في الحياة اليومية يحسّن الصحة العقلية والجسدية.ووفق المعلومات، أفادت دراسة أُجريت في جامعة نوتردام لمدة 10 أسابيع، وشارك بها 110 أشخاص تراوحت أعمارهم من 18 إلى 71 عاما بمتوسط أعمار 31 سنة، بأن […]

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