2022/07/09 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفت وزارة الإتصالات، اليوم السبت، الاخبار التي تحدثت عن إلغاء جميع أبراج الانترنت بعد...

ظهرت المقالة الإتصالات تنفي إلغاء أبراج الانترنت بعد إنجاز مشروع الكابل الضوئي أولاً على المسلة.

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