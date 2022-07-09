إخماد حريقين منفصلين اندلعا وسط البصرة

2022/07/09 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هرعت فرق اطفاء الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، لإخماد حريقين منفصلين اندلعا وسط البصرة.وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته ايرث نيوز ان “اطفاء الموانئ هم العيون الساهرة للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ، ويعملون جاهدين من أجل سلامة الجميع” .من جانبه بين مدير قسم السلامة والأطفاء، ناجي […]

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