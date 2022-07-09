الكاظمي: وضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي نهاية يوليو الجاري

2022/07/09 | 18:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن نهاية يوليو الحالي ستشهد وضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي.وأكد "الكاظمي" أن الحكومة عازمة على إكمال المشاريع المتأخرة بالموصل؛ وذلك خلال تصريحات لـ"العربية الحدث"، اليوم السبت.يذكر أن …

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