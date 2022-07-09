2022/07/09 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تقدّمت النجمة التونسية أنس جابر، على نظيرتها الكازاخستانية يلينا ريباكينا، ونجحت في الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، لكن جابر تراجعت بعدها، حيث انتفضت ريباكينا وفازت بمجموعتين بواقع (6-2) و(6-2).

وارتكبت أنس، العديد من الأخطاء في المجموعة الثانية، فمنحت الفرصة لريباكينا، التي كسرت إرسال اللاعبة التونسية مرتين خلال هذه المجموعة.

وبدا أن تركيز أنس جابر انخفض كثيرا في المجموعة الثانية، ما يفسح المجال أمام ريباكينا لحسم المجموعة بسهولة.

وتأمل أنس أن تكون أول لاعبة أفريقية وعربية تفوز بلقب إحدى البطولات الكبرى “جراند سلام”.

كما تسعى يلينا رباكينا للفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام”.

ولم يتمكن الثنائي من قبل بلوغ دور الثمانية بأي من البطولات الكبرى، قبل هذا الصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنس جابر تحبس الأنفاس بخسارتها أمام نظيرتها الكازاخستانية يلينا ريباكينا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنس جابر تحبس الأنفاس بخسارتها أمام نظيرتها الكازاخستانية يلينا ريباكينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).