2022/07/09 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أعلن الإطار التنسيقي، اليوم السبت، تشكيل وفد تفاوضي لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه “تم تشكيل وفدا تفاوضيا من أجل الشروع في تشكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التنسيقي يشكل وفدا تفاوضيا للمضي بتشكيل الحكومة المركز الخبري الوطني.

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