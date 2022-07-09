بالصور..اندلاع حريقين منفصلين وسط البصرة

2022/07/09 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد هرعت فرق اطفاء الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، لإخماد حريقين منفصلين اندلعا وسط البصرة.وقال مدير عام الشركة المهندس فرحان الفرطوسي في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/ “ان […]

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