شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس بعثة الحج العراقية لحجاج العراق في صعيد عرفة

2022/07/09 | 18:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tPVwj8GfWxE

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