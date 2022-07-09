2022/07/09 | 18:21 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يطلع على مراحل العمل في مشروع نفق سنحاريب وسط الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/09 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطلع على مراحل العمل في مشروع نفق سنحاريب وسط الموصل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطلع على مراحل العمل في مشروع نفق سنحاريب وسط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).