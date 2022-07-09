الكاظمي يحتفي بمجموعة من الأيتام في الموصل بمناسبة ذكرى التحرير (فيديو)

2022/07/09 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم السبت، بمئتي يتيم من

أبناء شهداء أهالي الموصل، بمناسبة

الذكرى الخامسة لتحرير الموصل، وعيد

الأضحى المبارك، وتناول معهم طعام

الغداء في أحد مطاعم المدينة.

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