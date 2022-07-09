الكاظمي يفتتح شارع كورنيش أوبروي في الموصل (فيديو)

2022/07/09 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، اليوم السبت، شارع كورنيش

أوبروي في مدينة الموصل بعد صيانته

وإعادة تأهيله.

وقال الكاظمي حسب بيان صدر عن مكتبه

وتلقته وكالة نون الخبرية، إن "افتتاح

شارع كورنيش أو

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