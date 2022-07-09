الحكيم يعلن عن إطلاق مبادرة حل شاملة خلال خطبة العيد

2022/07/09 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت، عن عزم الحكيم إطلاق مبادرة حل شاملة خلال خطبة العيد

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " صلاة وخطبتي عيد الاضحى المبارك ستكون بإمامة عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية".

وبين أن "الحكيم سيطرح خلال الخطبة السياسية امرا هاما بخصوص حالة الإنسداد السياسي في البلاد، والوضع الراهن ومواقف هامه عن الشأن السياسي المحلي والإقليمي والدولي".

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