نصيف: استحداث ناحية الحرية انجاز شخصي هدفه تطوير الخدمات لاهالي المنطقة (فيديو)

2022/07/09 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائب، عالية نصيف، اليوم السبت، أن استحداث ناحية الحرية انجاز شخصي هدفه تطوير الخدمات لاهالي المنطقة.

وقالت نصيف في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "منذ عام 2019 ولغاية هذا العام كنت اعمل لاستحداث ناحية الحرية من اجل رفع مستوى الخدمات لهذه المدينة التي انتمي انا وعائلتي اليها".

وبينت أنه "في 2019 قدمت طلب الى المحافظ وسحبت كافة الاوليات والذي منها هو وجود قرار من المحافظة باستحداث هذه الناحية الا انه توقف بقرار من مجلس الوزراء لعدم وجود تعداد سكاني عام".

وتابعت: "بدأت العمل على هذا الموضوع منذ 3 اعوام، واستطعت انجازه هذا العام بعد عمل وجهد كبير وانتظار طويل في اروقة المسؤولين من محافظ بغداد والامانة العامة لمجلس الوزراء، والى رئيس الوزراء وغيرهم الكثيرين".

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