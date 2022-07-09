أنس جابر تخسر نهائي “ويمبلدون”

2022/07/09 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت الكازاخية إلينا ريباكينا، أول لقب لها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وتوجت بلقب بطولة ويمبلدون اليوم السبت، على حساب التونسية أنس جابر.وفازت رايباكينا، المصنفة 17 للبطولة، على أنس جابر (الثانية عالميا)، في المباراة النهائية بنتيجة (3-6)، (6-2)، (6-2)، لتفشل التونسية في تحقيق إنجاز تاريخي جديد والفوز بأول لقب في بطولة كبرى.

دخلت أنس جابر المباراة بقوة وتمكنت من كسر الإرسال الثاني لإلينا ريباكينا لتتقدم في النتيجة (2-1)، و(3-1)، ثم (4-2)، و(5-3).

ومن جديد نجحت البطلة التونسية في كسر إرسال منافستها بشوط أبيض مكنها من الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، بعد 32 دقيقة من اللعب.

وسجلت أنس في المجموعة الثانية، تراجعا كبيرا، سهل مهمة ريباكينا ما جعلها تأخذ الثقة لتكون في طريق مفتوح للفوز بالمجموعة بنتيجة (6-2).

ودخلت ريباكينا المجموعة الثالثة بقوة وتقدمت (2-0) ثم (3-1)، ورغم تقليص الفارق من قبل أنس جابر (3-2)، لكن إلينا فازت بالمجموعة (6-2)، وبالمباراة بمجموعتين لمجموعة.

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