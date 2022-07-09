“يحتاج الى الوقت”..برلماني يحدد 3 نقاط عالقة بقانون خدمة العلم

2022/07/09 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اكد النائب مضر الكروي، السبت، وجود 3 نقاط عالقة في قانون الخدمة الالزامية.وقال الكروي في حديث تابعه/المركز الخبري الوطني/، ان “قانون الخدمة الالزامية من القوانين المهمة في البلاد والذي يحتاج […]

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