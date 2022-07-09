اتحاد بناء الاجسام: سنحاسب كل من اضرر باللعبة

2022/07/09 | 19:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد الاتحاد العراقي للعبة بناء الاجسام، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل عمل على الضرر باللعبة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام و اللياقة البدنية، يستغرب الإجراءات غير القانونية المتخذة من قبل نقابة الرياضيين العراقيين وذلك بتدخلهم اللا قانوني بلعبة بناء الاجسام من خلال اصدار قرار […]

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