هل يمكن أن يسبب نقص فيتامين” د” زيادة الوزن؟

2022/07/09 | 19:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يتسبب نقص أي عنصر غذائي في حدوث اختلال في التوازن يؤدي إلى العديد من المشكلات الجسدية والنفسية، فيتامين د هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الدهون ويحافظ على عناصرنا الحيوية ويبقينا في مأمن من العديد من الأمراض، ويعتبر نقصه شائعًا جدًا بين كبار السن ويسبب العديد من الأمراض.وفقا لموقع” thehealthsite” يمكن للشخص […]

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