ممارسات أمنية تسفر عن القبض على مطلوبين للقضاء في مدينة كربلاء

2022/07/09 | 19:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، اليوم السبت، تنفيذ ممارسات أمنية في عموم مناطق المدينة أسفرت عن القبض على 25 مطلوباً للقضاء.

وقال بيان للمديرية ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “مفارز قسم مكافحة الإجرام ومن خلال الدوريات الليلية والنهارية ونصب الكمائن تمكنت من القبض على 15 مطلوباً للقضاء، فيما تمكنت مراكز الشرطة التابعة لقسم شرطة البلدة من تنفيذ 7 أوامر قبض خلال الساعات الماضية”.

وأضاف البيان، أن “قسم شرطة مدينة الحسين (ع) استطاع ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بسرقة الزائرين، وكذلك تنفيذ (3) أوامر قبض صادرة من المحاكم المختصة”.

وتابعت المديرية، أن “دوريات النجدة استطاعت القبض على شخصين مشتبه بهم لا يحملون مستمسكات ثبوتية ويثيرون الشك مع ضبط دراجات نارية مخالفة عدد 6”.

وأشارت إلى “تسليم جميع المطلوبين إلى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل وفق القانون”.

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