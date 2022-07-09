الكاظمي يوجه رسالة لجميع القوى السياسية: ليكن العراق أولاً

2022/07/09 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رسالة لجميع القوى السياسية، مطالبا به ان يكن العراق أولاً، والعمل على ازالة العقبات السياسية.وذكر الكاظمي في كلمة له خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير محافظة نينوى من براثن داعش الإرهابية”: “لم تُمنح هذه الحكومة الفرصة الكافية، لكنّها صنعت […]

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