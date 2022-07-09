2022/07/09 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عدد المواطنين المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية لمبادرة داري، فيما أفصحت عن آخر مستجدات المشروع.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، في تصريح تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة العامة لمجلس الوزراء: 3 ملايين مواطن قدم على مبادرة داري المركز الخبري الوطني.

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