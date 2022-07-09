دراسات: المشي علاج فعال لخفض ضغط الدم

2022/07/09 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بينما كنا نعلم منذ فترة طويلة أن المشي يجلب العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقوية عضلاتنا ومساعدتنا في الحفاظ على وزن صحي، فقد اتضح أن مزايا المشي لا تتوقف عند هذا الحد.ووفقا لورقة نُشرت في تقارير ارتفاع ضغط الدم الحالية، يرتبط النشاط البدني المنتظم بانخفاض ضغط الدم وبالتالي تقليل […]

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