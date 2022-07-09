أمانة مجلس الوزراء تحصي عدد المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية لمشروع داري

2022/07/09 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي

أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عدد المواطنين المتقدمين عبر المنصة الإلكترونية لمبادرة داري، فيما أفصحت عن آخر مستجدات المشروع.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد المقدمين على المنصة الإلكترونية لمبادرة داري لتوزيع قطع الأراضي السكنية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، بلغ (3.5) ملايين مواطن".

وأضاف مجيد، أن "وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، أنجزت تصاميم 26 مدينة في 15 محافظة، بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء".

ولفت إلى أنه "بحدود 186 ألف وصل تخصيص أرض تم منحها إلى المواطنين، وأكثر من 500 ألف مواطن دققت معاملاتهم مستحقة التسليم".

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