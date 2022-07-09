إحصائية رسمية بعدد المتقدمين على مبادرة داري

2022/07/09 | 19:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، أنجزت تصاميم 26 مدينة .

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